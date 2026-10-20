La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Privé par l’AC Milan à l’OL, Zachary Athekame (21 ans) pourrait ne pas faire de vieux os à Lyon cette saison.

L’OL tient peut-être une excellente recrue… mais seulement pour quelques mois. Prêté par l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2027, Zachary Athekame a débarqué dans le Rhône sans option d’achat. Une formule qui permet à Lyon de renforcer son couloir droit, mais laisse au club italien la maîtrise de l’avenir du joueur à plus long terme.

Athekame impressionne déjà à l’OL

À 21 ans, le latéral suisse n’a pas tardé à se faire remarquer sous les couleurs lyonnaises. Ses qualités physiques, sa capacité à gagner ses duels et ses projections offensives apportent une nouvelle dimension au couloir droit de Paulo Fonseca. Son profil répond notamment aux besoins de l’OL dans un secteur où la régularité faisait parfois défaut.

Ses prestations récentes ont même poussé Andrés Onrubia Ramos, journaliste correspondant de Diario AS et de la SER à Paris, à lui adresser des louanges particulièrement appuyées : « Zachary Athekame est le meilleur joueur actuellement de l’Olympique Lyonnais. Et il est possiblement dans le Top-3 des latéraux droits de la Ligue 1. Brutale supériorité physique dans les duels au poste de latéral droit, en plus d’une grande projection offensive », a-t-il estimé. Un jugement enthousiaste qui témoigne de l’impression laissée par le jeune défenseur.

L’AC Milan pourrait-il le récupérer en janvier ?

Mais cette montée en puissance pourrait aussi compliquer les plans lyonnais. Dans la suite de son message, Andrés Onrubia Ramos évoque la possibilité d’un retour anticipé en Italie : « À ce niveau, le Milan le repêche en janvier. » Une hypothèse qui fait forcément réfléchir à Lyon. L’AC Milan avait accepté de prêter son joueur pour lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression. Si Athekame confirme ses premières performances, le club lombard pourrait être tenté de le réintégrer plus tôt que prévu. Il faut toutefois rester prudent : à ce stade, aucune décision officielle de l’AC Milan concernant un rappel en janvier n’a été annoncée.

Le problème pour Lyon est surtout contractuel. Le prêt d’Athekame court jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, mais il ne comporte aucune option d’achat. L’OL ne dispose donc pas d’un mécanisme lui permettant de sécuriser définitivement le joueur à l’issue de l’exercice. Un éventuel retour dès janvier serait donc une mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca, qui pourrait perdre l’un de ses éléments les plus performants en plein milieu de la saison. Pour le moment, rien ne permet toutefois d’affirmer que Milan cherchera effectivement à écourter le prêt.

Fonseca doit profiter de sa présence

En attendant, l’entraîneur lyonnais peut compter sur un joueur qui semble avoir rapidement trouvé ses marques. Athekame possède encore une marge de progression importante et son passage à Lyon doit lui permettre de gagner en expérience et en régularité. L’OL a tout intérêt à tirer le meilleur de cette collaboration tant qu’elle dure.

Mais si le latéral droit continue d’enchaîner les prestations convaincantes, la question de son avenir pourrait rapidement revenir sur la table. Lyon espère évidemment le conserver jusqu’en juin 2027. Milan, de son côté, suit forcément l’évolution d’un joueur sous contrat avec lui jusqu’en 2030. Pour Fonseca, le scénario idéal serait donc de profiter d’Athekame toute la saison. Mais l’enthousiasme suscité par ses performances pourrait déjà rendre la suite du dossier plus incertaine.