OL : le pari gagnant d’un jeune attaquant prêté en Ligue 2

Parti de son club formateur pour découvrir le monde professionnel, Daryll Benlahlou commence à trouver ses marques sous les couleurs de Montpellier. Le jeune offensif prêté par l’OL vient de franchir un premier cap important.

Benlahlou ouvre son compteur chez les professionnels

Daryll Benlahlou se souviendra longtemps de son déplacement à Rodez. Entré à la 56e minute lundi, le joueur offensif a inscrit, à un quart d’heure du terme, le dernier but de la victoire montpelliéraine. Il s’agit de sa première réalisation en Ligue 2, mais également de son premier but dans le monde professionnel.

Cette performance confirme sa montée en puissance. Lors de la journée précédente, le Lyonnais avait déjà délivré une passe décisive contre Grenoble. En l’espace de deux rencontres, il a donc commencé à peser davantage sur les résultats du MHSC, engagé dans une Ligue 2 particulièrement disputée.

Un départ assumé loin de l’OL

Pur produit de la formation lyonnaise, Benlahlou avait signé son premier contrat professionnel avec l’OL en juin. Plutôt que d’enchaîner une nouvelle saison en National 2 avec la réserve, l’international espoir algérien a choisi de partir en prêt afin d’obtenir ses premières minutes chez les professionnels.

Convaincu par le projet héraultais, et probablement renseigné par Enzo Molebe, passé par Montpellier lors du précédent semestre, le jeune attaquant a accepté de quitter temporairement son cocon. Un choix déjà évoqué au moment de son arrivée au MHSC.

Paulo Fonseca estime étrange que la question de l’arbitrage revienne avant chaque venue de Nice à Lyon. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2111462147028877366

Une place à gagner dans la rotation

Zoumana Camara ne lui a pas encore offert de titularisation, mais Benlahlou apparaît régulièrement dans la rotation montpelliéraine. Après neuf journées, il compte sept entrées en jeu et 140 minutes disputées. Un temps de jeu encore limité, mais suffisamment régulier pour lui permettre de poursuivre son apprentissage.

Son efficacité lors des deux derniers matches pourrait désormais rebattre les cartes. Le joueur formé à l’OL doit encore franchir plusieurs étapes avant de s’installer durablement, mais son prêt répond pour l’instant à son objectif initial : se confronter au niveau professionnel plutôt que de rester avec la réserve.

Un prêt qui profite aussi à l’OL

Comme le rapporte Olympique et Lyonnais, ce premier but vient récompenser le choix courageux du jeune Rhodanien. L’OL peut également suivre avec intérêt la progression de l’un de ses éléments prometteurs, placé dans un environnement où chaque minute doit se gagner.

Après une passe décisive puis un but, Benlahlou donne surtout du relief à ses apparitions. La prochaine étape sera de décrocher une première titularisation avec Montpellier.