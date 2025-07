ASSE Mercato : une cible estivale explique pourquoi elle a recalé les Verts

Pisté par l’ASSE, Arsène Kouassi s’est engagé avec Lorient. Un choix que l’ancien joueur de l’AC Ajaccio a expliqué.

C’est sans latéral gauche qu’Eirik Horneland doit composer à l’ASSE pendant la préparation alors que le championnat de Ligue 2 débute dans moins de deux semaines. Le Norvégien aligne en amical le très jeune Lassana Traoré, qui affiche certaines limites, faute d’avoir convaincu ses dirigeants de prolonger Léo Pétrot, aujourd’hui à Elche.

Kouassi voulait jouer en Ligue 1

Recruté par le FC Lorient pour 1,2 millions d’euros, l’ancien latéral gauche de l’AC Ajaccio Arsène Kouassi était ciblé par les Verts, mais il a préféré rejoindre les Merlus et s’en est justifié dans Le Télégramme. « Le FC Lorient, c’est un grand club de L1, si je peux dire ça comme ça, a-t-il confié. Le projet m’a plu. Et je n’ai jamais joué en L1. Je suis venu pour la découvrir. Olivier Pantaloni était mon coach à Ajaccio mais je n’avais pas encore le statut pro. C’est vraiment quelqu’un de bien, j’espère faire de bonnes choses ici avec lui. Là-bas, il parlait beaucoup aux jeunes. Cela avait facilité mon adaptation. Je pense apporter beaucoup offensivement et, défensivement je suis dur dans les duels. Je travaille beaucoup mes centres même si je ne mets pas trop de galettes. Le système avec 3 défenseurs axiaux, ça me plaît parce que ça met beaucoup en valeur les pistons et moi, ça me permet d’apporter mon jeu vers l‘avant. Ça a aussi pesé dans ma venue. » Voilà qui est dit : la Ligue 1, un coach qu’il connaissait… l’ASSE pouvait difficilement lutter dans ce dossier.