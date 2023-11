ASSE : Batlles doit encore trancher une question épineuse face à Bourg-Péronnas

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Privé de 9 joueurs dont 8 titulaires pour l’entrée en lice en Coupe de France ce samedi (13h45) à Bourg-Péronnas (N2), Laurent Batlles n’a pas encore tranché une question sensible à l’ASSE : qui sera le gardien en Coupe de France ?

Alors que le poste aurait pu revenir à Etienne Green, doublure de Gautier Larsonneur en Ligue 2, la grave blessure du Breton et l’intérim démarré par l’ancien N°2 pose la question des gardiens en Coupe de France. Faut-il continuer à donner du rythme à Green ? Faut-il donner ce temps de jeu à Matthieu Dreyer ou Boubacar Fall ?

« Rien n’est encore défini »

En conférence de presse ce jeudi, Laurent Batlles a reconnu que la décision n’était pas encore actée : « On en a parlé cette semaine avec le staff et rien n’est encore défini. J’en ai reparlé avec Jeff (Bédénik, l’entraîneur des gardiens de l’ASSE, NDLR). On va peser le pour et le contre. On va voir ce que l’on fait sur cette situation précise ».

Si une première réponse sur la hiérarchie sera sans doute donnée ce vendredi avec la publication du groupe, il faudra attendre la compo au stade Verchère pour savoir ce qu’il en est vraiment de la décision du staff ligérien.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life