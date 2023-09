ASSE : coup de tonnerre pour la vente des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le 13 avril 2021, les deux actionnaires de l'AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont à la tête du club stéphanois respectivement depuis 2004 et 2006, ont annoncé leur intention de vendre l'ASSE. Sauf que plus de deux ans après, le club du Forez leur appartient toujours, les projets de rachat tombant à chaque fois à l'eau.

Romeyer n'a jamais autant voulu vendre !

Mais alors qu'elle semblait au point mort, la vente de l'ASSE pourrait être relancée. Et pour cause, d'après nos confrères du Progrès, Roland Romeyer, qui vivrait très mal la situation actuelle de l'ASSE, serait plus que jamais désireux de vendre le club malgré qu'il soit devenu de moins en moins bankable. Une information qui ne concorde pas avec les déclarations de Manu Lonjon, qui a récemment annoncé que les deux actionnaires des Verts ne voudraient en réalité pas vendre.

🚨 Le dossier de la vente du club relancé ?



Roland Romeyer vivrait très mal la situation de l’ASSE.



Le président Stéphanois serait "plus que jamais désireux de vendre le club". 💰



(@leprogres_asse) pic.twitter.com/ScklWvCnTo — Actu Sainté (@actusainte) September 15, 2023

Podcast Men's Up Life