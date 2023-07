ASSE - FC Annecy : les Verts s'imposent en amical, un jeune talent impressionne encore

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Opposés au FC Annecy pour leur quatrième match de préparation, les Verts ont obtenu un joli succès sur le score 3-2, le troisième de l'été. Dominatrice, l'équipe de Laurent Batlles a ouvert la marque grâce à Maxence Rivera d'une belle frappe en lucarne du pied droit (25'). Au retour des vestiaires, neuf changements ont été effectués avant que le FC Annecy égalise grâce à Alexis Bosetti (53'). Six minutes plus tard, Ibrahima Wadji a redonné l'avantage à l'ASSE après une action conclue en solitaire (59'). C'est ensuite Karim Cissé qui a fait le spectacle en inscrivant le but du break avec un sang froid remarquable (75'). Le jeune espoir confirme après sa bonne prestation face à Clermont. Finalement, les Savoyards réduiront le score par l'intermédiaire de Bengueddoudj (86'), formé chez les Verts.

Troisième victoire en quatre matchs amicaux pour Saint-Etienne qui défiera Montpellier samedi à 16h.

Onze de l'ASSE en première mi-temps : Green - Sow, Monconduit, Pétrot - Rivera, Gauthier, C. Fall, Lobry, Chambost - Dieye, Wadji

Onze de l'ASSE en deuxième mi-temps : Dreyer - Moueffek, Briançon, Nadé - Amougou, Fomba, Cafaro, Gauthier, K. Cissé - Wadji, Lhéry

75e : 𝗕𝗨𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗦 ! Karim Cissé accroit l'écart au tableau d'affichage !



💚 3-1 🔴 #ASSEFCA pic.twitter.com/L6FNRK5I6U — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 26, 2023

