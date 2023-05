ASSE : Krasso & Co sur les traces d'un sacré record

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Si l'ASSE ne retrouvera pas la Ligue 1, plombée par un début de saison ratée et une défense souvent en difficulté, les Verts réalisent quand même une très belle saison sur le plan offensif dans le sillage de Jean-Philippe Krasso et de ses 16 réalisations.

Une attaque de Champion chez les Verts !

Non seulement le club ligérien a la troisième attaque de Ligue 2 avec 51 buts en 33 journées (seulement dépassé par Metz et Sochaux à 52 réalisations) mais l'AS Saint-Etienne peut d'ores et déjà se targuer d'avoir fait mieux que l'équipe de Frédéric Antonetti, championne de D2 en 2004 avec 44 buts inscrits et que celle d'Henryk Kasperczak monté avec 50 buts en 1986.

Comme le rapporte Poteaux-Carrés, il ne manque plus que cinq buts en cinq matchs pour égaler les Champions de 1999 sous Robert Nouzaret mais encore 15 pour aller chercher les Verts de 1984-85 qui étaient les plus prolifiques sur une saison de D2 (66 buts en 34 matchs). Pour rappel, eux aussi n'étaient pas montés à l'époque mais avaient échoué lors des barrages...

Pour résumer Cette saison, l'ASSE a déjà marqué 51 buts. L'attaque des Verts n'est plus qu'à cinq petites réalisations de faire mieux que la génération de 1999 qui a fini championne de D2 sous Robert Nouzaret. Ce n'est pas le record absolu mais c'est déjà fort !

