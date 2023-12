ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Les Verts ne répondent plus"

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et de 4 ! L'ASSE s'est inclinée hier soir à Amiens (0-1), sa quatrième défaite de rang en L2. Ironie de l'histoire, c'est Antoine Leautey, courtisé par l'ASSE l'été dernier, qui a inscrit l'unique but de la rencontre. A l'issue du match, au micro du diffuseur, Laurent Batlles avait le masque, forcément. Le coach des Verts n'a pas voulu accabler ses joueurs, estimant qu'un nul aurait été mérité, avant de dire qu'une réaction était impérative mardi contre Guingamp, "pour les joueurs, le club et le staff aussi".

Une équipe triste, un manque d'ambition dans les discours et dans le jeu

Si la proximité du match face aux Bretons ne laisse à priori pas le temps à Roland Romeyer d'opérer certains changements, la situation de Batlles s'est fragilisée et l'ancien troyen pourrait bien jouer sa place mardi soir, lui qui avait déjà été sur la sellette par le passé. Un nul arraché contre Caen il y a un an et une victoire face à ces mêmes Normands en début de saison lui avaient permis de rester en poste, mais pas sûr qu'il résiste à une nouvelle déconvenue contre l'EAG. Car l'ASSE, passée de la 2e à la 7e place en un mois, est en chute libre au classement. Et qu'elle dégage une tristesse, une impuissance, une fébrilité, un manque de caractère qui n'annoncent pas franchement des jours meilleurs. Dans cette morne plaine, à nouveau teintée de vraie-fausse vente du club, Batlles, seule voix des Verts puisque Soucasse, Perrin et consorts brillent par leur absence, fait figure de fusible idéal. En fin de contrat en juin, il n'est pas parti pour être prolongé et se voit reprocher plusieurs griefs en haut lieu : ses résultats bien sûr, mais aussi ses recrues, son coaching, et même sa communication. Sa sortie, avant Amiens, quand il a dit en conférence de presse que "l'idéal sur les quatre derniers matches de l'année serait de prendre 6 ou 7 points", a interpelé, et pas seulement les supporters. Une sortie perçue comme un manque d'ambition alors que 12 points étaient en jeu et que l'ASSE est un candidat déclaré à la L1. Batlles s'autorisait une défaite et un nul sur ces quatre dernières journées avant la trêve. Il vient de griller un joker. Et on peut douter qu'il en aura un deuxième...

