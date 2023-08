ASSE : le groupe de Batlles pour Grenoble est connu, absence confirmée pour Nkounkou !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Même s'il n'est pas prêt à débuter, Gaëtan Charbonnier figure parmi les convoqués. Désireux de quitter le club pour rejoindre l'Eintracht Francfort, Niels Nkounkou n'est en revanche pas dans le groupe.

Victime d'une blessure à la cheville et out pour 4 à 6 semaines, le prometteur Mathis Amougou n'est pas non plus présent pour ce match. Il s'était montré à son avantage durant la préparation (2 titularisations, 2 entrées en jeu). En revanche, s'ils étaient incertains, Anthony Briançon et Léo Pétrot sont bien là. Tout comme les deux recrues estivales Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika.

Le groupe stéphanois pour ce match :

👥 Le premier groupe de la saison 𝟮𝟯-𝟮𝟰 est là !



Rendez-vous demain, 15h, pour #ASSEGF38 👊💚 pic.twitter.com/b6oXz6cjAT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 4, 2023

Podcast Men's Up Life