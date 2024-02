ASSE : Dall'Oglio dévoile son groupe pour Angers et écarte deux joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée par le club du Forez, Ibrahima Wadji, qui a rechuté, est forfait tandis que Mahmoud Bentayg et Maxence Rivera sortent du groupe pour permettre notamment à Dylan Batubinsika et à Florian Tardieu de le réintégrer.

Le groupe de l'ASSE : Larsonneur, Green - Maçon, Appiah, Pétrot, Briançon, Nadé, Batubinsika - Monconduit, Fomba, Tardieu, Bouchouari, Moueffek, Chambost - Sissoko, Cafaro, Cardona, Mbuku.

