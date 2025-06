RC Lens : Joseph Oughourlian prend une décision radicale

Actionnaire du Calcio Padova depuis fin 2017, Joseph Oughourlian est sur le point de se désengager.

À plus de 1 000 km de Bollaert, c’est une opération stratégique d’envergure qui pourrait se jouer en coulisses : le Calcio Padova, club de D3 italienne, est tout proche de passer sous pavillon américain. Selon le Corriere del Veneto, les discussions entre Joseph Oughourlian, président du RC Lens et actionnaire majoritaire via Amber Capital, et le groupe Primera Capital — une entité américaine à forte composante italienne — seraient à un stade très avancé.

Le projet ? Une cession complète de Padova, ce qui va donc permettre à Oughourlian de se désengager d’un club qu’il détenait en parallèle du RC Lens, sans grand succès sportif ces dernières années. La semaine à venir serait décisive, avec un accord final attendu d’ici le 30 juin.

Un club en moins pour Oughourlian

En cas de signature rapide, les annonces pourraient suivre dans la foulée. Côté lensois, cette vente pourrait offrir une bouffée d’oxygène et permettre à Joseph Oughourlian de se concentrer encore un peu plus sur le projet Sang et Or, dans un été qui s’annonce très animé.

Pour certains supporters, cela pourrait également être annonciateur d’une vente imminente du club artésien. Pour rappel, Oughourlian investit aussi au sein du Millonarios (club colombien), et détient 5 % du capital du Real Saragosse (D2 espagnole).