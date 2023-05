ASSE : les curieux propos d'un supposé candidat au rachat des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les supporters les plus fidèles de l'ASSE ont entendu parler de la rumeur. Arrivée dans le Forez depuis quelques jours. Homme d'affaires réputé, et milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky tente à l'heure actuelle de prendre le contrôle de Casino, marque stéphanoise, dont il détient déjà des parts.

Il n'en fallait guère plus pour que son nom soit également associé au club stéphanois, lui qui est déjà dans le monde du ballon rond au Sparta Prague, qui lui appartient, et à West Ham, ou il détient des parts. L'hebdomadaire Le Point, dans un entretien exclusif, lui a donc demandé ce qu'il en était au sujet des Verts. Réponse nette et catégorique : "Absolument pas. C'est complètement inventé. De plus ce serait juridiquement impossible."

Etrange réponse puisque il n'est en rien impossible, du moins sur le plan juridique, de détenir plusieurs clubs dans des pays différents. Encore moins des parts. Mais Kretinsky fait-il allusion aux 22% de l'ASSE, encore détenus par l'AGRASC, organisme d'état qui a confisqué les parts d'un certain Adao Carvalho ? Possible. Ce qui tendrait à prouver que le Tchèque s'est bel et bien intéressé au dossier.