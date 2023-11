ASSE : les supporters des Verts encore dans le collimateur des autorités !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Les supporters de l’ASSE sont toujours dans le collimateur des autorités. C’est ce qu’Alexandre Rochatte annonce dans Le Progrès en raison du lourd passif des fans du club ligérien. « L’attitude des groupes de supporters ultras de l’ASSE fait l’objet d’une attention particulière avant match, pendant la rencontre et après le match, a-t-il affirmé. Pour les matchs à risques, un dispositif des forces de l’ordre est mis en place pour éviter les croisements de flux et toute rencontre fortuite aux abords du stade. »

« Une interdiction de déplacement n’est pas à exclure »

Le Préfet de la Loire n’exclut pas de faire un exemple pour se faire respecter si besoin. « La saison dernière et depuis le début de cette saison, aucun arrêté interdisant les supporters visiteurs à assister à une rencontre sportive n’a été pris, a-t-il ajouté. Toutefois, et comme évoqué dans l’instruction interministérielle du 13 octobre 2023, une interdiction de déplacement n’est pas à exclure en cas d’antécédents de troubles à l’ordre public et d’antagonismes entre supporters. »

