ASSE : les Verts déjà tournés vers la montée en Ligue 1 la saison prochaine

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

On n’arrête plus l’ASSE. Portés par une confiance incroyable depuis le début de l’année 2023, après avoir connu une première partie de saison compliquée, les Verts se sont imposés sans coup férir hier à Grenoble (2-0) pour porter à dix leur nombre de matches consécutifs sans défaite (7 victoires, 3 nuls). Si Laurent Batlles n’a pas caché sa satisfaction de donner enfin du bonheur aux gens, Vincent Hognon a encensé son équipe, qu’il voit d’ores et déjà parmi les favorites de la course à la montée en Ligue 1 la saison prochaine.

« Ils préparent déjà la montée de la saison prochaine »

« Si j'étais taquin, je dirais qu'ils préparent déjà la montée de la saison prochaine. Mes joueurs n'ont pas été mauvais mais battus par meilleurs, a affirmé le coach du GF38 après la rencontre. On voit bien qu'on n'est pas dans la même cour qu'une équipe qui était 20e à la trêve... Je pense que cette équipe en face, sincèrement, elle prépare sa montée de la saison prochaine. Parce que voilà, vous avez vu le recrutement qu'ils ont fait ? C'est un peu moins dur... On est quand même devant eux au classement, ça veut dire que cette saison on a quand même été meilleurs que cette équipe. »