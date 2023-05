ASSE - QRM : Batlles savoure le maintien et fait une demande à ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Au terme d'un match riche en rebondissements et en buts, l'ASSE, qui restait sur une défaite contre Laval, a renoué avec la victoire en s'imposant ce samedi sur sa pelouse face à QRM (4-2). Grâce à cette victoire, les Verts sont officiellement maintenus en Ligue 2. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, n'a pas boudé son plaisir après que son équipe ait officiellement décroché son maintien.

"On peut maintenant dire officiellement que nous sommes maintenus et j’en suis très heureux"

"Il est vrai que ce soir, on a essayé d’être un peu plus costaud en défense notamment en première période avec des pistons qui jouaient plus bas que d’habitude quand le jeu était à l’opposé. On a eu des occasions en première mi-temps et Gautier Larsonneur nous laisse dans le match. Ce but que l’on donne relance le match et c’est dommage. Il fallait être sérieux en seconde période pour aller gagner ce match avec brio. On a mis des buts mais il y a eu aussi du déchet, alors oui on marque mais on prend encore trop de buts. On donne le but avant la pause, c’est ça qui est embêtant. Si on rentre à la pause sans ce but ce n'est pas le même match derrière. On gagne le match et on continue de prendre des points. On peut maintenant dire officiellement que nous sommes maintenus et j’en suis très heureux. Vous étiez là en décembre, vous savez de là où on vient. Il était difficile à ce moment-là de penser se sauver avant la dernière journée, je suis content de pouvoir le faire ce soir. Il faut maintenant bien finir le championnat et respecter tout le monde car des équipes ont encore des choses à jouer. Ce maintien pour moi, ce n’est pas particulièrement un soulagement, c’est surtout le travail de tout un club, de tous les salariés qui ont tout mis en oeuvre pour qu’on puisse se maintenir. Tout le monde mérite que l’on puisse se maintenir ce soir", a confié Laurent Batlles dans des propos rapportés le site de supporters des Verts, Envertetcontretous.

Pour résumer L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Laurent Batlles, n'a pas caché sa joie après la victoire de son équipe contre Quevilly-Rouen Métropole (4-2), synonyme de maintien pour les Verts.

