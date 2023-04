ASSE : un affrontement violent à Grenoble pris en images

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur le terrain, ce fut un joli spectacle. Avec une victoire nette et précise de l'ASSE, 2-0, au travers de deux jolis buts signés Nkounkou et Krasso. En tribunes, et on savait que cela avait dégénéré avant le début du match, des images beaucoup moins belles à voir.

Comment et pourquoi ?

Avec un affrontement entre supporters des Verts et Grenoblois, dont on se demande comment et pourquoi on les a laissés approcher si près du parcage stéphanois.