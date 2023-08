ASSE : un rival voit les Verts remonter dans une L2 format Champions League

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La Ligue 2 2023-24 débute samedi et Saint-Etienne comme les Girondins s'avancent en tant que favoris pour la remontée. C'est l'avis de tous, et notamment du Bastiais Julien Maggiotti, qui a déclaré sur RMC : "On connait ce championnat, c’est compliqué, ça se joue jusqu’au bout et jusqu’à la dernière minute… Tout peut se passer d’une année à l’autre, mais c’est vrai que cette année, ce sera très compliqué. Dans le Top 10, tous les clubs peuvent jouer en Ligue 1, ils ont tous un vécu à ce niveau. Saint-Etienne et Bordeaux, pour moi, sont vraiment les plus armés pour aller le plus haut."

"C’est un peu la « Champions League de la Ligue 2 »"

L'entraîneur de QRM, Olivier Echouafni, n'a pas hésité à comparer la L2 à la Champions League tant le niveau sera relevé cette saison : "On a calendrier très très difficile mais cette année, de toute façon, tous les matches vont être compliqués, a-t-il déclaré à un média normand, dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. C’est un peu la « Champions League de la Ligue 2 ». Tous les observateurs se rendent compte du niveau de cette Ligue 2 cette saison. Il y a quand même 15 clubs qui ont connu la Ligue 1 et juste 5 qui n’ont jamais connu l’élite, dont on fait partie".

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

