FC Barcelone : la relation entre Lamine Yamal et Fati Vasquez fait scandale ! 

Fati Vasquez, influenceuse espagnole bien connue sur les réseaux sociaux, se retrouve au cœur d’une tempête médiatique depuis la publication de clichés la montrant en vacances en compagnie de Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone âgé de seulement 17 ans.

On vous en a parlé plus tôt dans la semaine : Lamine Yamal et Fati Vasquez semble filer la parfait amour mais ont pris le soin de ne rien dévoiler en public pour garder le secret. Problème : leur apparition sur les plages ensoleillées de l’Espagne a immédiatement enflammé les réseaux, en raison notamment de la différence d’âge notable entre les deux figures publiques : Vasquez a 30 ans et Yamal seulement 17.

Cette exposition soulève des interrogations et provoque de vives réactions. Les internautes ont été nombreux à s’indigner, estimant qu’une telle relation – si elle devait être confirmée – posait un sérieux problème éthique, voire légal, selon les contextes et juridictions. Le débat est d’autant plus intense que Yamal n’a pas encore atteint la majorité légale dans de nombreux pays.

Les médias traditionnels s’emparent du sujet

Confrontée à une avalanche de critiques, de moqueries et de messages virulents, Fati Vasquez a réagi en désactivant les commentaires sur ses publications Instagram. Une manière d’éviter l’exposition directe au flot d’indignation… ou une tentative pour calmer une polémique qui dépasse largement le cadre de sa communauté habituelle. Certains observateurs y voient une stratégie de repli temporaire, d’autres un aveu de gêne face à une situation devenue incontrôlable.

Du côté de Yamal, ni lui ni son entourage ne se sont exprimés publiquement pour l’instant. Le jeune joueur, très encadré par le FC Barcelone et ses proches, pourrait être protégé dans les jours à venir pour éviter toute nouvelle exposition indésirable, en pleine période de compétition internationale.

En Espagne, cette affaire commence à dépasser la sphère des réseaux sociaux pour s’inviter dans les médias plus traditionnels. Plusieurs émissions télé et sites d’actualité people relaient l’histoire, ajoutant à la pression et à la curiosité générale. Reste à savoir si cette histoire n’est qu’un épisode estival rapidement oublié… ou le début d’un feuilleton médiatique plus long, où les lignes entre vie privée, image publique et cadre légal seront scrutées à la loupe.