FC Barcelone : en vacances, Lamine Yamal s’affiche avec une bombe espagnole 

ASSE • ...

Flop de l’ASSE, Yunis Abdelhamid s’apprête à rebondir loin du Forez et de la France… Un an et puis s’en va. Yunis Abdelhalmid, arrivé à l’ASSE l’été dernier en provenance de Reims où il était en fin de contrat, s’était engagé chez les Verts pour un an avec une autre saison en option. Les dirigeants […]