ASSE : une très vilaine polémique prend du poids après Caen

La défaite contre l’ASSE, samedi à domicile, ne passe pas à Caen (1-2). « On est revenu un peu trop tard, mais très sincèrement par rapport avec ce qu’on a vécu avec l’arbitrage, ce fut très difficile et compliqué. L’arbitre était à fond pour Saint-Etienne, ça m’a contrarié. On a fait une très grosse deuxième mi-temps et on est très contrarié, a déjà fustigé Jean-Marc Furlan après la rencontre. On est tous très contrariés par l’arbitrage sur 95 minutes. Il y a eu plusieurs fautes dans la surface de réparation qui n’ont pas été sifflées. Mais bon, c’est l’AS Saint-Étienne, c’est comme quand tu es face à l’OM ou au PSG. L’arbitrage est de l’autre côté, voilà, c’est tout. Il y a deux fautes sur Ali Abdi, c’est très frustrant. »

Mendy accuse aussi l'arbitre !

Ce constat d’aigreur est pleinement partagé par Alexandre Mendy, qui ne décolère pas après la défaite de son équipe contre les Verts. « Sur le corner, Ali (Abdi) est devant, il va tirer et il le tire, c'est penalty, a-t-il déploré de son côté. Pour moi, on a perdu ce match contre Saint-Etienne, mais contre l'arbitre ! » Le message est passé et devrait mettre pas mal de pression au corps arbitral qui officiera ce samedi pour le choc entre Concarneau et l’ASSE à Lorient dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2 (19h).

