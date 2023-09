ASSE : Batlles a pris une décision forte pour Larsonneur, Briançon et Cafaro

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le match de ce samedi (15h) face au Stade Malherbe de Caen est l'un des tournants de la saison pour l'AS Saint-Étienne. Et pour cause, en cas de défaite des Verts, Laurent Batlles pourrait être limogé de son poste d'entraîneur. Pour cette rencontre ô combien importante pour lui et le club, le coach forézien devrait bien titulariser Gautier Larsonneur, Anthony Briançon et Mathieu Cafaro malgré leur virée nocturne de la semaine dernière et devrait de nouveau aligner Gaëtan Charbonnier aux côtés d'Ibrahim Sissoko, si l'on en croit nos confères de L'Équipe. Et pour la première fois depuis le début de la saison, Dylan Batubinsika ne devrait pas être titulaire en défense centrale en raison d'un retour de sélection perturbé. C'est Dennis Appiah qui devrait le remplacer.

Les compos probables

Caen : Mandrea - Henry, Ntim, Thomas, Bolumbu - Daubin, Traoré - Kyeremeh, Autret, Abdi - Mendy.

ASSE : Larsonneur - Appiah, Briançon, Pétrot - Cafaro, Bouchouari, Fomba, Tardieu, Bentayg - Charbonnier, Sissoko.

Podcast Men's Up Life