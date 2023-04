Grenoble - ASSE : les réactions de Batlles et Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

En s'imposant ce lundi sur la pelouse de Grenoble (2-0), l'ASSE a enchaîné un dixième match sans défaite. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, s'est arrêté au micro de beIN Sports où il a partagé sa joie et sa fierté d'entraîner son équipe.

"Je suis très heureux de vivre avec ce groupe"

"C’est très important de venir gagner ici. C’est un stade où c’est difficile de gagner. Avec le public et les joueurs qui font énormément, on prend des points, on est très heureux ce soir. J’ai demandé à la mi-temps de jouer avec plus de simplicité, de faire bouger le bloc adverse. Nos deux buts sont très beaux, c’est notre investissement et notre état d’esprit qui nous permettent de faire des matchs comme ça. Nkounkou ? Je ne vais pas parler que de Niels, car ses performances dépendent aussi du collectif. Mais c’est sûr que c’est une plus-value pour nous. Je suis très heureux de vivre avec ce groupe, on rattrape petit à petit les équipes et on veut continuer à travailler comme ça. La première partie de saison n’a pas été facile, cela fait partie du métier. On essaie de rendre les gens heureux. On a énormément travaillé sur notre déséquilibre, on se projette pour finir nos actions mais quand on ne finit pas, on se met en danger."