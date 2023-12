L’AS Saint-Étienne tient son nouvel entraîneur. Comme déjà évoqué ce dimanche, il s’agira bien d’Olivier Dall’Oglio. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’ancien coach de Montpellier a été choisi par la direction stéphanoise pour succéder à Laurent Batlles, limogé mardi dernier.

