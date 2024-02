Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La grosse info : l'ASSE s'active toujours pour sa vente

Pour nos confrères du Progrès, les proches de Bernard Caïazzo, co-actionnaire de l'AS Saint-Étienne, ont confié qu'il serait plus déterminé que jamais à vendre le club du Forez. "Il passe 80 % de son temps, nuit et jour avec le décalage horaire, à dénicher un repreneur. Le plus important, ce n’est pas de trouver un acheteur mais quelqu’un qui est capable d’amener l’ASSE en compétition avec les milliardaires du football."

