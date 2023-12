Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La grosse info : le futur coach approche à l'ASSE

Alors que l'AS Saint-Étienne est actuellement à la recherche d'un successeur à Laurent Batlles, Loïc Perrin, présent ce vendredi en conférence de presse, a annoncé que deux entraîneurs, vraisemblablement Olivier Dall'Oglio et Thierry Laurey, ont déjà vu les dirigeants stéphanois et qu'un troisième coach devrait suive. Le coordinateur sportif des Verts a aussi confié que sa direction voulait que le remplaçant de Laurent Batlles s'installe "le plus rapidement possible" sur le banc stéphanois.

