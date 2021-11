Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Ecarté de la reprise de l'ASSE et menacé de plainte pour tentative d'escroquerie, Norodom Ravichak a tenu à apporter sa version des faits dans L'Equipe. Le prince du Cambodge se voit davantage comme une victime dans cette histoire.

Norodom Ravichak en veut aux présidents de l'ASSE

Ecarté de la course à la reprise de l'ASSE avec pertes et fracas, le prince cambodgien Norodom Ravcichak a contre-attaqué devant les graves accusations qui ont été portées à son encontre par le club. Et il a affirmé vouloir reprendre un autre club de L1.