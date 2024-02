ASSE : Dall'Oglio annonce une pluie de bonnes nouvelles et une première avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Le point médical

"J’ai tous mes joueurs à disposition. C’est bien parce qu’il y a l’équipe qui démarre et celle qui termine. Les garçons qui seront sur le banc devront être motivés pour bien finir."

Les retours de Tardieu et Wadji

"Ils sont aptes. Sur ce que j’ai vu ces derniers jours, il n’y a pas de problème, c’est interessant."

Batubinsika revenu de la CAN

"Ça fait un joueur en plus, ça va faire du bien à tout le groupe niveau concurrence, ça oblige tout le monde à être meilleur. Dylan Batubinsika est arrivé hier (mercredi), il a fait un entrainement en salle dans un premier temps et aujourd’hui il était avec le groupe."

"On va se frotter à une super équipe"

Angers

"On va se frotter à une super équipe, complète, favorite pour la montée. Elle est très difficile à manœuvrer chez elle. Après leur saison difficile en Ligue 1, ils ont su rebondir, il faut vraiment les féliciter pour ça."

Les axes que les Verts travaillent

"On travaille beaucoup sur le replacement des attaquants et des milieux de terrain. Aujourd’hui, on voit le fruit de ce travail. Gautier Larsonneur est moins sollicité. Même si les attaquants préfèrent garder de l’énergie, le dernier match a prouvé qu’on pouvait récupérer les ballons rapidement puis se procurer des occasions."

