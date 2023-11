ASSE : encore une sale soirée européenne pour Krasso

Si Jean-Philippe Krasso, en fin de contrat à l'ASSE, avait rejoint l'Etoile Rouge de Belgrade l'été dernier, c'était avant tout pour découvrir la Ligue des champions. Mais ses débuts en C1 ne sont pas ceux dont il rêvait. Du tout.

Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 13 matches de championnat, l'Ivoirien avait chauffé le banc lors des deux premières journées de C1. Il n'avait joué que 22 minutes lors de la défaite à Manchester City (1-3), puis 10 minutes contre les Young Boys de Berne (2-2), délivrant une passe décisive à son entrée en jeu. Absent lors de la 3e journée, à Leipzig (1-3), il était titulaire ce mardi soir face aux Allemands. Mais l'Etoile Rouge s'est à nouveau inclinée (1-2) et il a été remplacé dès la mi-temps, après 45 premières minutes très décevantes où il avait été averti pour un tacle non-maîtrisé sur Xavi Simons, auteur de l'ouverture du score.

My first @ChampionsLeague game in Belgrade!

Good luck @crvenazvezdafk 🔴⚪️ pic.twitter.com/fFwJnC3oGt