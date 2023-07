ASSE, Girondins - Mercato : Livolant plus que jamais à Guingamp, la preuve

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

On vous le disait hier sur notre site : Jérémy Livolant, qui évolue à Guingamp, affole le mercato de l'ASSE et des Girondins avec, paraît-il, l'envie pressante et conjointe des deux clubs de le recruter. Mieux, selon certains médias, des offres seraient parties à l'attention des dirigeants bretons.

Titulaire et capitaine

Intox ? Seule certitude, Livolant poursuit plus que jamais sa préparation estivale avec son club. Comme face au Mans, il y a quelques jours, il est de nouveau titulaire et même capitaine de sa formation. Ce qui ne sous-entend guère un départ dans les toutes prochaines heures...

[#QRMEAG] 📍 Stade René-Fenouillère



Coup d'envoi dans moins d'une heure.



📋Le onze Guingampais pour la première période : Basilio - Sivis, Gomis, Riou, Manceau - Livolant (c), Iglesias, Louiserre, Picard - Guillaume, Courtet#TeamEAG #WarRaok pic.twitter.com/XdZnajacPP — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) July 19, 2023

