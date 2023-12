ASSE - Mercato : Dall'Oglio veut mettre deux joueurs à la porte !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Alors que l'AS Saint-Étienne voudrait recruter un joueur par ligne lors du mercato hivernal, les dirigeants stéphanois devraient également se montrer actifs dans le sens des départs lors de cette fenêtre des transferts.

Monconduit et Lobry poussés vers la sortie cet hiver !

D'après L'Équipe, le nouvel coach des Verts, Olivier Dall'Oglio, et sa direction voudraient notamment se séparer de Thomas Monconduit et Victor Lobry. Les deux milieux de terrain ne semblent pas entrés dans les plans du successeur de Laurent Batlles, surtout Victor Lobry, pas convoqué ce mercredi pour le match contre Bastia, remporté par l'ASSE (3-2). Les départs de l'ancien Lorientais et de l'ancien Palois, qui touchent tous deux plus de 25 000 euros par mois, pourraient alléger la masse salariale du club forézien.

