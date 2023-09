ASSE : Krasso, déjà la fin du rêve à l’Étoile Rouge de Belgrade ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les temps ne sont pas durs qu’à l’ASSE. Alors que les Verts courent après un brillant début de saison, Jean-Philippe Krasso avait réussi le sien du côté de l’Étoile Rouge de Belgrade ? Après des débuts tonitruants, concrétisés par 5 buts lors de ses 3 premiers matches, l'international ivoirien de 26 ans marque assez clairement le pas depuis quelques semaines.

Un programme corsé en Ligue des Champions

Le joueur de 26 ans n’a plus fait trembler les filets depuis trois matches et a été remplacé en cours de seconde période lors des deux dernières rencontres. En Ligue des Champions, le tableau ne devrait pas se radoucir puisque son équipe sera amenée à croiser la route du tenant du titre Manchester City, les Young Boys de Berne et Leipzig. Pas le programme rêvé pour retrouver de la confiance.

