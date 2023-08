ASSE - Mercato : Gharbi (PSG) aurait choisi les Verts, la date de l'officialisation déjà connue ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Intéressé par Ismaël Gharbi lors du dernier mercato hivernal, l'AS Saint-Étienne ciblerait toujours le prometteur milieu offensif du Paris Saint-Germain, que le club du Forez voudrait attirer en prêt.

Gharbi a tranché pour son avenir !

Mais alors que le joueur de 19 ans serait aussi sur les tablettes en France de l'OGC Nice, des Girondins de Bordeaux et de l'AJ Auxerre et aurait également des touches en Allemagne (Werder Brême et Union Berlin), au Portugal et en Turquie, l'ASSE aurait la préférence du Parisien, juste devant l'AJA, si l'on en croit les informations du Quotidien du Sport, qui précise que l'arrivée d'Ismaël Gharbi chez les Verts devrait être officialisée en fin de semaine.

