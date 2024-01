ASSE Mercato : la troisième recrue sur le point d'être bouclée ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après avoir recruté Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, tous deux en provenance d'Augsbourg, l'AS Saint-Étienne pourrait s'attacher les services d'un troisième et dernier joueur d'ici jeudi soir. Et c'est un milieu offensif ou un ailier qui serait recherché par les dirigeants stéphanois.

La troisième recrue hivernale en approche ?

Si peu de noms ont fuité du côté des Verts mis à part l'ailier droit de l'Olympique de Marseille, François-Régis Mughe, en cette fin de mercato hivernal, le compte Twitter @ASSE_1933 croit savoir que le board forézien serait proche de finaliser un dossier. "Un dossier a très bien avancé ces dernières heures et serait même proche d'être finalisé", a fait savoir le suiveur de l'ASSE. Reste à savoir le nom de ce joueur.

J'ai ma raison en faite j'attend des compléments d'infos avant d'en dire plus mais ce que je peux dire c'est que je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'un dossier a très bien avancé ces dernieres heures et serait même proche d'être finalisé — ASSE-FOREVER 💚 (@ASSE_1933) January 30, 2024

