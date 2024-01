ASSE Mercato : le club a changé d'avis pour la dernière recrue, fin de la piste Mughe (OM) ?

Jusqu'à présent, les dernières rumeurs de transfert concernant l'ASSE se résumaient à l'arrivée d'un attaquant avant la clôture du marché des transferts, jeudi. La piste du Marseillais François-Régis Mughe était d'ailleurs explorée, même si d'autres clubs de L2 sont sur le coup. Seulement, selon Peuple Vert, l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, aurait demandé à son coordinateur sportif, Loïc Perrin, de changer de profil.

ODO aurait fait le constat que son milieu de terrain manquait de fantaisie et qu'il n'y avait pas de lien avec l'attaque. Il aurait donc demandé à sa direction de recruter un milieu offensif susceptible de jouer ce rôle. Une mission ardue à deux jours de la fin du mercato et avec les moyens limités qui sont ceux des Verts. Pour le moment, aucun nom n'a filtré dans la presse...

