ASSE – Mercato : Loïc Perrin fixe une nouvelle priorité pour janvier !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

En conférence de presse jeudi, Laurent Batlles a évoqué le Mercato d’hiver à venir à l’ASSE, assurant ne réclamer pour l’heure qu’une doublure à Dennis Appiah. « Pour le moment, je ne demande rien du tout (…) Les besoins sont déjà identifiés notamment sur le poste de latéral droit/central droit puisque s’il nous arrive quelque chose sur ce poste-là aujourd’hui ce sera compliqué. Après on verra en fonction aussi de certains départs ».

Perrin travaille bien sur le recrutement d’un attaquant

Malgré tout, au niveau de Loïc Perrin (directeur sportif), on avance déjà de front sur plusieurs dossiers, qui ne pourront être menés qu’en cas de départs pour dégager des liquidités. Selon Mohamed Toubache-Ter, qui s’est exprimé à l’occasion d’un space avec le journaliste Farid Rouas, les Verts « sont notamment sur un attaquant ».

Si Laurent Batlles ne l’a pas exprimé clairement face aux médias, le départ surprise d’Ibrahim Sissoko à la CAN ainsi que les blessures à répétitions à Ibrahima Wadji et la méforme de Gaëtan Charbonnier poussent l’ASSE à envisager la venue d’un buteur supplémentaire… Sauf, qu’on le sait, l’attaquant est une denrée rare et chère !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life