ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Batlles est le fusible idéal »

« Cette nouvelle défaite à Rodez (1-2) est dans la lignée du début de saison catastrophique des Verts mais, avant de parler de football, j'ai quand même envie de revenir sur les incidents entre supporters en tribune au stade Paul-Lignon. Pour moi, l'image du club a été écornée à tous les niveaux par ce qu'il s'est passé. On ne peut pas réclamer de pouvoir se déplacer partout et se comporter de la sorte quand on est présent à l'extérieur. La minorité qui s'est battue a vraiment renvoyé une image pitoyable de l'ensemble des supporters. Ils ont sali l'image du club, son histoire et le maillot qu'ils espèrent voir porté haut.

« Saint-Etienne fait le pire début de saison de son histoire en Ligue 2 »

Concernant le volet sportif, les carences qu'on avait déjà aperçu à Grenoble (0-1) continuent. Après avoir raté un penalty la semaine passée, les Verts ont cette fois-ci marqué dans l'exercice par Ibrahim Sissoko mais cela fait 180 minutes jouées cette saison en Ligue 2 et aucun but dans le jeu. A Rodez, on a vu beaucoup d'occasions ratés, des errements défensifs incroyables dans le temps additionnel... Rien n'a été corrigé ni assimilé par les joueurs qui étaient en place. Comme ceux qui sont arrivés sont aussi maladroits, on rate notre début de saison. Aujourd'hui, tous les voyants sont dans le rouge ou presque.

Saint-Etienne fait le pire début de saison de son histoire en Ligue 2. Même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions, on est parti sur une saison similaire à l'an passé, à se flinguer la course à la remonté très tôt dans le championnat. Comme je ne cesse de le dire : « Les points perdus ne se rattrapent pas ». Désormais il faudra désormais faire des exploits comme des équipes bien meilleures que Grenoble ou Rodez.

« Laurent Batlles est fragilisé par ce début de championnat »

Pour Laurent Batlles, cela peut devenir chaud rapidement. Le coach a quand même des joueurs à sa disposition, il a tenu un discours avec des ambitions... Aujourd'hui, si ce sont les joueurs qui ne répondent pas à son attente, c'est bel et bien lui qui est en première ligne. Laurent Batlles le sait très bien : c'est le fusible idéal. Il est fragilisé par ce début de championnat. Je pense même que cela peut aller assez vite. Que se passera-t-il si l'ASSE enchaîne une nouvelle déconvenue rapidement ? Existe-t-il une solution de repli ? Est-ce que les dirigeants travaillent à cela ? Difficile à dire comme on ne les entend pas...

J'ai de la peine pour Laurent Batlles car c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par rapport à son vécu et son passé de joueur. Je n'oublie pas non plus qu'il était parvenu à redresser la barre la saison passée après que les Verts lui aient offert un gros Mercato. Mais cette année, je pense malheureusement que, pour lui, la direction risque de tirer des conclusions beaucoup plus rapides. Est-ce que tout est de sa faute ? Sans doute pas... Le recrutement est peut-être un peu léger. On le voit avec Ibrahim Sissoko qui a du mal à s'acclimater et à combler le vide laissé par Jean-Philippe Krasso. Comme Wadji l'an passé, l'ancien Sochalien est dans une phase d'adaptation compliquée ».

