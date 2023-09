Choc au sommet pour le Real Madrid, le FC Barcelone remercie Ramos après la vexation

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Marca : duel en altitude

Qui aurait pu prévoir que le Gérone-Real Madrid de cette 8e journée de Liga serait un choc du haut de tableau ? Et pourtant, à partir de 18h30, les deux formations vont s'affronter avec la pole position en cadeau pour l'éventuel vainqueur. Marca, qui parle bien évidemment de cette partie, s'attarde également sur le fait que les dirigeants du FC Séville ont boycotté la tribune d'honneur du stade Montjuic suite à l'inculpation du FC Barcelone dans l'affaire Negreira. Une absence vécue comme une humiliation par la direction catalane...

PORTADA | Marca: "Duelo en lo más alto" https://t.co/2TRoW4mA2T — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 29, 2023

AS : la Liga se cherche un leader

Belle Une d'AS, qui fait apparaître Vinicius Jr au premier plan. Revenu au jeu mercredi contre Las Palmas (2-0) après sa blessure, le Brésilien pourrait être titulaire face à la surprise catalane. Comme Marca, AS parle également de la victoire du Barça hier contre le FC Séville (1-0). Une victoire débutée dans la frustration du boycott des dirigeants andalous et qui s'est terminée dans l'ironie d'un but inscrit contre son camp par la légende merengue Sergio Ramos...

Du côté de la presse catalane

Sport : merci Ramos

Pas de subtilité chez Sport, qui remercie ouvertement Sergio Ramos, buteur contre son camp en fin de match après avoir contré un centre fort de Lamine Yamal. Une douce vengeance vu la carrière du défenseur central au Real Madrid, dont il était un symbole jusqu'à son départ en 2021...

Mundo Deportivo : Lamine décisif

Contrairement à Sport, MD préfère mettre en avant le passeur que le buteur malheureux du match entre le Barça et le FC Séville (1-0). Le quotidien catalan estime que le jeune ailier a été le meilleur joueur de son équipe hier soir.

Podcast Men's Up Life