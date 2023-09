FC Barcelone : 350 M€ bientôt dans les caisses du Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A l'instar du Real Madrid, le FC Barcelone voit les choses en grand avec son stade modernisé. Le Camp Nou est fermé pour rénovation depuis cet été. Les dirigeants blaugranas espèrent que l'équipe pourra y rejouer en 2024-25 et que l'enceinte sera totalement opérationnelle en 2025-26. A compter de cette date, selon Sport, ce sera le jackpot pour le FCB. Joan Laporta et son équipe espèrent ainsi voir entrer près de 350 M€ dans les caisses chaque année ! Ils sont partis du principe que leur équipe jouera 25 matches à domicile par saison (19 de Liga, 6 de C1, soit un parcours jusqu'en quarts minimum) et que le musée sera ouvert sept jours sur sept.

Il devra rembourser au moins 85 M€ jusqu'en 2050

Dans cette prévision, le musée génèrera 79,78 M€, la billetterie 73,85 M€, les loges 76,54 M€, les abonnés 50,24 M€, les sponsors 47,29 M€, les événements autres que le foot 8,53 M€, la restauration 8,16 M€ et les parkings 2,2 M€. Soit un peu plus de 346 M€. Mais attention, tout n'entrera pas dans les caisses blaugranas. A compter de 2025-26, le club va devoir commencer à rembourser ses créanciers pour les travaux. Il devra verser un minimum de 85 M€ à huit banques et fonds d'investissement différents. S'il n'est pas en mesure de payer, les créanciers pourront virer le responsable exécutif du club. Le Barça devra rembourser un gros montant jusqu'en... 2050 ! Mais, on l'aura compris, il lui restera énormément d'argent pour recommencer à attirer toutes les vedettes du monde du ballon rond !

