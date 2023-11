FC Barcelone : énorme tuile pour Gavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Enorme coup dur pour le FC Barcelone ce dimanche : Gavi, le jeune milieu du catalan, est sorti sur blessure alors que la Roja défiait la Géorgie en éliminatoires de l’Euro 2024.

Il s'est fait les croisés

Sur une mauvaise réception, Gavi s'est blessé au genou et il a dû quitter le terrain en larmes peu avant la demi-heure de jeu. Selon AS, les premiers examens révèlent une rupture du ligament croisé du genou droit. A 19 ans, la saison de Gavi paraît donc terminée. Et sa présence à l'Euro fortement compromise.

🇪🇸 Ferran Torres dédie son but à Gavi, sorti quelques minutes plus tôt et victime d'une probable grave blessure au genou. pic.twitter.com/F8Qh1GQBR4 — RMC Sport (@RMCsport) November 19, 2023

