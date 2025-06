OL : de nouveaux exemples frappants de la déchéance du club

Autrefois grand club formateur, l’OL a rétrogradé à la 4e place nationale, symbole de sa perte de standing à tous les niveaux. L’Equipe révèle notamment trois exemples frappants.

Ce dimanche, L’Equipe revient sur la 4e place du centre de formation de l’OL au classement national. Une hérésie pour un club qui squattait les deux premières places depuis très longtemps. Mais le symbole de sa déchéance depuis la fin cahoteuse de l’ère Aulas et le début de celle de Textor. Notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz, s’est penché sur la perte d’attractivité de la formation lyonnaise et sur les idées de la direction actuelle pour l’enrayer. Mais le mal est profond, comme le montrent les trois exemples cités par le quotidien sportif…

Des entraînements de jeunes avec moins de dix joueurs…

« Dans son recrutement du printemps, le club a dû se tourner vers des cibles purement lyonnaises, faute de place d’hébergement disponible. Et récemment, il a même organisé une séance de détection pour compléter son effectif U19 avec des éléments de clubs partenaires, une pratique peu imaginable pour une telle institution. Autre illustration de cette désorganisation qui use tout le monde et a des répercussions purement sportives : cette saison, dans certaines catégories d’âge, le nombre de joueurs présents à l’entraînement pouvait parfois se compter sur les doigts de deux mains. Ce quotidien dégradé ne favorise pas l’attractivité d’une académie mal née. »

Une académie qui devrait déménager de Meyzieu à Décines, où sont regroupés les locaux administratifs et, surtout, le centre d’entraînement des professionnels. L’idée est d’y retrouver « l’esprit Tola-Vologe », du nom de l’ancien centre d’entraînement de l’OL, qui a vu pousser ses plus belles fleurs entre 1961 et 2016.