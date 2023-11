Real Madrid, FC Barcelone : Pérez charge violemment le Barça sur l'affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les relations entre le FC Barcelone et le Real Madrid sont historiquement tendues, en raison de l'immense rivalité sportive qui les oppose. Mais depuis quelques mois, la tension est montée de plusieurs crans. Florentino Pérez a notamment boycotté le Clasico d'il y a deux semaines en raison d'un commentaire déplacé d'un dirigeant blaugrana sur Vinicius Jr sur les réseaux sociaux. Le président madrilène est de toute façon très remonté contre le FCB depuis les révélations de la justice espagnole dans l'affaire Negreira.

Une attaque qui ne risque pas d'arranger les affaires des deux clubs

Ce samedi, au cours de l'assemblée générale du Real Madrid, Pérez en a d'ailleurs remis une couche en déclarant : "Ce n'est pas normal qu'un club de football ait payé 8 M€ au vice-président des arbitres pendant vingt ans. Et ce n'est pas très indiqué de se défendre en attaquant ceux qui ont sans doute été les plus préjudiciés dans cette histoire". Voilà qui ne risque pas d'arranger les affaires entre les deux clubs et qui devrait entraîner une réponse de Joan Laporta. Rappelons que le Real s'est porté partie civile dans cette affaire pour avoir accès au dossier...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

😱 FLORENTINO PÉREZ, MÁS CONTUNDENTE que nunca sobre el 'CASO NEGREIRA':



"No es lo más ADECUADO intentar JUSTIFICAR algo tan GRAVE ATACANDO a los que podemos ser los principales perjudicados". pic.twitter.com/3O7veSKzYs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2023

Podcast Men's Up Life