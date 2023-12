FC Barcelone : João Félix violemment pris à partie à Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Rien ne va plus entre les supporters de l’Atlético Madrid et Joao Felix. Alors qu’il fait les beaux jours du FC Barcelone, le milieu offensif portugais avait marqué contre le club qui l’a recruté 127 millions d’euros à Benfica et a déchaîné les foules.

Sa plaque est brisée et salie

Par rancœur, les supporters des Rojiblancos ont brisé la plaque dédiée au Portugais sur le parvis du Wanda Metropolitano. Des images que nous n’aimons pas voir dans le football et qui ont été relayées par l'émission El Chiringuito dimanche soir. Sur celles-ci, on peut voir des crachats et des canettes lancées. Sans parler des nombreux piétinements des badauds...

