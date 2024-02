FC Barcelone : Laporta s'est servi du Real Madrid pour économiser de l'argent

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Mercredi dernier Mundo Deportivo révèle une anecdote assez hallucinante, qui montre combien les footballeurs n'ont pas les pieds sur terre et combien les dirigeants assument rarement les difficultés de leur club. Le quotidien sportif explique que le 13 janvier dernier, à la veille de la finale de la Supercoupe d'Espagne (perdue 1-4 face au Real Madrid), les joueurs du FC Barcelone ont réclamé une prime en cas de victoire à Joan Laporta.

Le Real, une bonne excuse pour Laporta

Le président barcelonais aurait simplement pu leur répondre que les caisses étant vides, il en était hors de question et qu'ils devraient déjà s'estimer heureux de gagner autant d'argent rien qu'en salaire. Au lieu de quoi, pour justifier son refus, il aurait rappelé que le Real Madrid n'offre jamais de prime après des victoires finales car il estime que c'est le but d'un footballeur. Et que donc, le FC Barcelone fait pareil. Au final, les Merengue ont mis joueurs et dirigeants barcelonais d'accord en leur administrant une fessée...

