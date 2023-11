FC Barcelone : Piqué égratigne le jeu du Barça mais il défend Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur les antennes de la RAC1, il y a une dizaine de jours, au lendemain de la surprenante défaite (0-1) du FC Barcelone contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, Gerard Piqué avait volé au secours de Xavi, son ancien coéquipier. "Tant qu'il y a des solutions, il faut être patient, avait-il dit. Xavi est un joueur du cru, il est là depuis de nombreuses années, il a appris notre façon de jouer, et en ce moment, il n'y a personne de mieux que lui pour renverser la vapeur et revenir à un bon niveau de jeu."

Des critiques sur le jeu blaugrana

Et Gerard Piqué a eu une nouvelle sortie sur le Barça ce week-end, sur Rac1, et il défend toujours Xavi... : "Le jeu n'est pas celui auquel on s'attend en regardant le Barça, c'est l'habitude, la demande est maximale dans ce club et, même si au niveau des résultats ils ne sont pas si mauvais, les sensations ne sont pas si bonnes", a-t-il en effet estimé. Avant d'ajouter : « J’ai confiance à 100% en Xavi. Qui vas-tu chercher ? Il est chez lui, il sait ce dont le club a besoin, il sait quel message transmettre dans le vestiaire, il connaît la situation dans laquelle ils se trouvent et comment la redresser. Il faut continuer à faire confiance.»

Podcast Men's Up Life