FC Barcelone, Real Madrid, PSG : un clone de Cristiano Ronaldo et Mbappé au Barça ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

A 16 ans, Lamine Yamal est la sensation de ce début de saison au FC Barcelone et en Espagne. L'attaquant a battu tous les recors de précocité que ce soit en Liga ou avec la Roja. Son potentiel saute aux yeux et selon Carlos Carvalhal, ancien coach passé notamment par le Celta Vigo, la pépite pourrait atteindre le niveau des plus grands...

"Il a un potentiel brutal et, s’il continue comme ça, il sera au niveau de Mbappé"

«Soyez prudent avec les jeunes joueurs et le chemin qu’ils empruntent, même si cela ne semble pas être le cas pour Lamine», a confié le Portugais, dans Sport. Il est dans un club qui sait prendre soin de ses joueurs. Quand il joue dès le début, il s’en sort très bien et quand il dispose de dix minutes aussi. Cela me rappelle le processus de Cristiano Ronaldo avec Ferguson à Manchester United. C’est un processus très important pour sa croissance et Xavi le fait de manière phénoménale : il le met dans le match, lui donne des minutes, ne le laisse pas éblouir, garde les pieds sur terre… Très bien. Il a un potentiel brutal et, s’il continue comme ça, il sera au niveau de Mbappé. (Avec Foot Mercato)

Podcast Men's Up Life