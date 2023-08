FC Barcelone : Shakira et Lewis Hamilton grillés ensemble à Ibiza !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Shakira et Lewis Hamilton sont-ils seulement amis ou amants ? Selon les toutes dernières rumeurs, la deuxième option semble la plus crédible. En juillet, les stars ont en effet été grillées ensemble dans la villa de la chanteuse colombienne à Ibiza. D’après Telecinco, les deux tourtereaux se seraient rejoints dans la plus grande discrétion, une fois que le personnel de maison aurait quitté les lieux à la fin de sa journée.

Un rendez-vous secret ?

« Lorsque les employés sont partis, la chanteuse est restée seule avec son garde du corps personnel et a reçu une visite de Hamilton », affirme un des paparazzis sur place à Telecinco. Ce dernier ajoute que le chauffeur du pilote de Formule 1 aurait surpris des conversations entre son patron et l’ancienne femme de Gerard Piqué. Malgré ces révélations, aucune relation n’a été officialisée. De peur sans doute que celle-ci ne déteigne trop sur l’entourage respectif des deux stars.

Shakira et Lewis Hamilton en couple ? Leur rendez-vous secret à Ibiza https://t.co/fK3zLU74Fm pic.twitter.com/gvnXh4cwL0 — ELLE (@ELLEfrance) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life