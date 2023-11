FC Barcelone : sous tension malgré la victoire contre Alaves, Xavi accuse la presse !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur le scénario du match

« Le premier but est inacceptable. Après le but, l'équipe était organisée. Ils auraient pu réussir à porter le score à 0-2. L'équipe était reconnaissable qu'à la 35ème minute. Nous avons été plus organisés au niveau des postes, mais nous en donnons trop aux adversaires. Je suis clair que nous allons nous améliorer. L'équipe a montré qu'elle pouvait très bien jouer. Aujourd'hui, nous avons eu des moments où nous avons revu des bons moments. Il y a maintenant une pause qui nous permettra de nous améliorer ».

Sur la dynamique difficile

« Nous ne sommes pas en forme. Le moment le plus difficile de la saison. Comme à Anoeta, le jeu est devenu très moche et j'ai dit aux joueurs de se calmer, et je leur ai dit avec conviction parce que je les vois tendus, à cause de tout il y en a autour de l'équipe (…) Maintenant, je vois une tension dans l'équipe qui n'existait pas il y a un mois. Nous devons vivre avec et changer la dynamique ».

« C’est plus les critiques de la presse qui affectent les joueurs »

La faute aux médias

« Quand je parle de ce qui entoure le Barça, je ne dis pas pour les fans, je le dis à cause de la presse. C'est plus les critiques de la presse qui affectent les footballeurs et c'est pour ça qu'on ne joue pas très bien, je leur ai dit à la mi-temps de se calmer, ils ne mangent personne ici (…) Je n'ai aucun doute sur le fait que les critiques de la presse affectent l'équipe. Cela m'est arrivé en tant que joueur et je le vois maintenant. Il se génère une atmosphère de négativité qui nous nuit. Tout ce qui est dit affecte les joueurs. Cela touche surtout les plus jeunes, pas les plus expérimentés, mais il y a des gens très jeunes dans cette équipe et oui, cela les touche… Nous devons les protéger ».

Sur la tension avec les joueurs

« Je pense que tout est exagéré. Aujourd'hui, j'ai été plus gentil avec les joueurs, je pense qu'ils avaient besoin d'affection plutôt que de critiques ».

Podcast Men's Up Life