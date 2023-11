FC Barcelone : une ex pépite de la Masia lâche un scud sur Xavi !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Présenté très jeune comme un crack du FC Barcelone, Riqui Puig (24 ans) n’est jamais parvenu à s’imposer dans son club. Laissé libre en août 2022, le milieu a finalement rejoint la MLS et le club du LA Galaxy où il enchaîne désormais les matchs (29 apparitions, 7 buts cette saison).

Puig dénonce les choix foireux de Xavi

Boycotté par Xavi, arrivé quelques mois plus tôt, Puig a visiblement assez mal vécu son déclassement et en veut toujours au technicien espagnol pour son départ. Alors que de plus en plus de voix dans le vestiaire s’élèvent désormais contre Xavi, l’ancien pépite de la Masia y est allée de sa petite contribution pour alimenter le feu.

Riqui Puig a notamment retweeté un message d’un supporter critiquant la composition de Xavi lors de FC Barcelone – Alaves, estimant qu’un Barça avec seulement deux « Masians » mettait à mal l’identité de jeu du club. Il ne s'est d'ailleurs pas trompé quand on voit la prestation d'ensemble des Blaugranas qui ont eu toutes les peines du monde à battre l'un des derniers du classement (1-2).

Pour rappel, Riqui Puig était dans le collimateur de Xavi pour des faits extrasportifs à l’époque (notamment sa passion des nuits barcelonaises).

Riqui Puig qui like un tweet expliquant que Xavi ne titularise que 2 Masians, et qu'on se dirige vers un Barça non reconnaissable pic.twitter.com/1Oce0xX8BB — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) November 12, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life