FC Barcelone : une légende du Barça cartonne un Madrilène

Compliqué, désormais, de pouvoir critiquer les performances du milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham. Impérial depuis son arrivée au sein du club espagnol, l'ancien éléments du Borussia Dortmund, acheté pour près de 100 millions d'euros, a même été récompensé du trophée du Golden Boy, titre décerné pour le meilleur joueur de moins de 21 ans par le quotidien italien, TuttoSport.

Il n'a rien gagné !

Rien, jusque-là, d'anormal. Sauf, sans doute, pour l'ancien attaquant du FC Barcelone, Hristo Stoichkov, qui, dans le même quotidien italien, s'est interrogé sur le bien-fondé de cette récompense attribuée au Madrilène !

"Je ne critique pas Bellingham car c'est l'un des talents les plus forts du monde : il a beaucoup de classe et beaucoup d'intelligence. Il se battra avec Mbappé et Haaland pour le prochain Ballon d'Or, mais j'aimerais savoir ce qu'il a remporté en 2023 entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid ? Rien ! Il réalise des performances monstrueuses pour un jeune de vingt ans qui, en plus, n'est pas un attaquant, mais un milieu de terrain offensif. Il l'a fait pendant trois mois...Et quels succès tous ces buts ont-ils apportés au Real Madrid ?"

Les supporters du Barça apprécieront...

