Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La grosse info : des révélations XXL sur la prolongation avortée de Lionel Messi au FC Barcelone en 2020

Ce mercredi, le quotidien espagnol El Mundo a fait des révélations sur les négociations entre le clan Messi et le FC Barcelone en 2020, un an avant son départ pour le PSG. Révélations qui écornent sérieusement l'image de l'Argentin et que le club catalan a démenti depuis.